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В Татарстане арестовали счета «Дио-Логистик» из-за неуплаты налогов на сумму более 167 млн рублей

13:59, 04.05.2022 1
В Татарстане арестовали счета «Дио-Логистик» из-за неуплаты налогов на сумму более 167 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Дио-Логистик». Оно заведено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщили в СУ СК России по РТ.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год неустановленное лицо вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в его управлении руководства ООО «Дио Пласт». В ходе обысков у руководства компаний обнаружены автомобили общей стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры к наложению на них ареста.

Фото: Илья Репин

Напомним, уголовное дело в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» возбудили в марте этого года. Тогда сумма ущерба оценивалась в 11 млн рублей.

Кроме того, 30 марта следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя из Набережных Челнов. Внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей.

Максим Кокунин
ПроисшествияБизнес Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:34
    Жилищная инспекция утверждает, что согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) (далее – ПП №336), муниципального контроля» в 2022 году запрещено проводить проверки предпринимательской деятельности. И из материала НВ следует, что пора прекращать проверку.
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