Минэнерго ждет прогресса по уголовной ответственности за майнинг

С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года майнинг уже запрещен в девяти регионах, включая Дагестан, Чечню, ДНР и ЛНР, а также на юге Иркутской области

Минэнерго РФ ожидает, что в этом году будут достигнуты существенные продвижения в вопросе ввода уголовной ответственности за майнинг криптовалюты, сообщил в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко.

— Идет дискуссия с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Я рассчитываю, что мы в 2026 году сделаем существенный скачок в реализации этого направления. Из многих ФОИВов и из Госдумы есть поддержка реализации этой меры. Для нас это очевидная необходимость, — сказал он.

Конюшенко уточнил, что в прошлом году на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики был поднят этот вопрос, и он сейчас находится в проработке.

— Первый этап — это административная ответственность, за повторное подключение нужно вводить уголовную ответственность. Это очень серьезные вопросы, это по сути хищение — как его ни назови, оно должно быть наказуемо, — подчеркнул замминистра.

Правительство РФ утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также был запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления.



Ариана Ранцева