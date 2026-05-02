Каждый седьмой клещ в Татарстане оказался переносчиком иксодового клещевого боррелиоза

Среди симптомом болезни: красное пятно на месте укуса и температура

В Татарстане с начало сезона зарегистрировано 437 случаев укуса клещей. Это втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 586). Однако 14,4% исследованных насекомых оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Первый укус в этом сезоне зафиксировали 25 марта. Чаще всего клещи нападали на жителей Казани (106 случаев), Набережных Челнов (53) и Бугульминского района (37).

С людей сняли 166 клещей и ни один из них не был переносчиком энцефалита. Случаев заболевания пока не регистрировали. Однако, как предупредили эксперты, при позднем обращении инфекция поражает суставы, сердце и нервную систему, вплоть до менингита.

Среди симптомом иксодового клещевого боррелиоза: красное пятно на месте укуса (часто в виде «мишени»), температура 38—39 градусов, сильная головная боль, тошнота.

При этом в республике уже вакцинировались от энцефалита 5,5 тыс. человек или 43% от плана.

Ранее сообщалось, что в Казани началась весенняя дератизация, обработано почти 74 гектара.

Никита Егоров