Начальник ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост

Фото: Олег Тихонов (архив)

Начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост. Указом президента России он назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент указ президента еще не размещен на официальном портале правовой информации. На сайте Госавтоинспекции указывается, что документ подписан 4 мая 2022 года.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ленар Габдурахманов родился 25 августа 1980 года в Казани. В 1997 году окончил Казанское Суворовское военное училище, в 2002 году — Казанский юридический институт МВД России. Должность начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану он занимал с 2016 года.

Спустя пару месяц после назначения на эту должность Габдурахманов в интервью «Реальному времени» рассказывал, что главная задача и цель Госавтоинспекции — сокращение числа погибших на дорогах. «Мы этого будем добиваться любыми способами, используя весь арсенал», — заверял тогда он.



В 2020 году Габдурахманов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал, как реконструкция трассы М-7 и ужесточение наказания для пьяниц за рулем привели к снижению аварийности на дорогах Татарстана. Он также объяснил, каким должно стать движение в казанском центре.



Диана Жиленкова