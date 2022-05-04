Начальник ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост
Начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост. Указом президента России он назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.
На данный момент указ президента еще не размещен на официальном портале правовой информации. На сайте Госавтоинспекции указывается, что документ подписан 4 мая 2022 года.
Ленар Габдурахманов родился 25 августа 1980 года в Казани. В 1997 году окончил Казанское Суворовское военное училище, в 2002 году — Казанский юридический институт МВД России. Должность начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану он занимал с 2016 года.
Спустя пару месяц после назначения на эту должность Габдурахманов в интервью «Реальному времени» рассказывал, что главная задача и цель Госавтоинспекции — сокращение числа погибших на дорогах. «Мы этого будем добиваться любыми способами, используя весь арсенал», — заверял тогда он.
В 2020 году Габдурахманов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал, как реконструкция трассы М-7 и ужесточение наказания для пьяниц за рулем привели к снижению аварийности на дорогах Татарстана. Он также объяснил, каким должно стать движение в казанском центре.
Справка
Габдурахманов Ленар Ринатович
- Родился 25 августа 1980 года в Казани.
- В 1997 году окончил Казанское Суворовское военное училище, в 2002 году — Казанский юридический институт МВД России.
- В органах внутренних дел — с 1997 года.
- С 1999 по 2004 гг. — инспектор ДПС, командир взвода ДПС полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан.
- В 2001 году во время служебной командировки на территории Северо-Кавказского региона выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Ветеран боевых действий.
- С 2004 по 2015 гг. — командир батальона ДПС полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан.
- Руководил сводным отрядом ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан в рамках работы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
- С 2015 по 2016 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Республике Татарстан.
- С октября 2016 года — начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан.
- Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III и II степени, нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» II степени, «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан», «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан». Имеет почетную грамоту МВД России, почетную грамоту МВД по Республике Татарстан и благодарность МВД по Республике Татарстан.
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