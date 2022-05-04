В Татарстане возместят расходы организациям, в которых разместили вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

Фото: Максим Платонов

В Татарстане организациям, на базе которых действуют пункты временного размещения и питания вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, возместят расходы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Затраты возмещаются исходя из фактического количества дней пребывания переселенцев в пунктах временного размещения в размере до 1 328 рублей на одного человека в сутки. Из них 913 рублей — расходы на пребывание, а остальные 415 рублей — на питание, следует из документа.

В постановлении также утвержден перечень пунктов временного размещения и питания вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Их всего восемь, четыре находятся в столице Татарстана.

Так, в Казани это гостиница «Второй дом», гостинично-жилой комплекс ЗАО «Кварт», санаторий «Ливадия-Татарстан» и хостел «Экспресс». В Набережных Челнах вынужденных переселенцев приняли ЗАО «Камазжилбыт» и санаторий «Жемчужина». Также их отправили в санаторий «Васильевский» в Зеленодольском районе республики и санаторий «Санта» в Лаишевском районе.

Расходы возмещаются за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Татарстану из федерального бюджета, говорится в постановлении Кабмина республики.

Фото: Максим Платонов

Напомним, первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



Татьяна Демина