В Татарстане объездную дорогу у села Сокуры начнут строить в 2023 году

Фото: Максим Платонов

Заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов рассказал, когда в Татарстане начнется строительство объезда у села Сокуры Лаишевского района. Ожидается, что работы стартуют уже в следующем году.

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по объездной дороге. Она будет готова уже в этом году, сообщил Автономов.

Напомним, 3 мая под Казанью на трассе P-239 образовалась пробка почти на 17 км. Движение было затруднено в сторону города от ДНТ Державино до села Сокуры.



Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Лаишевском районе Татарстана зарезервировали более 530 участков для строительства автодороги федерального значения Р-239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры.



Татьяна Демина