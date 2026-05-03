В России за год вынесли 219 приговоров за госизмену

Большинство осужденных получили от 10 до 15 лет, двоим назначено пожизненное лишение свободы

В 2025 году российские суды вынесли 219 приговоров по делам о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ в ответ на запрос ТАСС.

Согласно судебной статистике, по статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Еще 14 человек признаны виновными по статье 276 УК РФ (шпионаж), а 29 — по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией в ущерб безопасности РФ).

Все осужденные по указанным статьям приговорены к лишению свободы. Двое фигурантов дел о госизмене получили пожизненные сроки.

Большинству осужденных по статье 275 УК РФ назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы — таких 156 человек. Еще 31 человек получил от 15 до 20 лет, а 29 — от 5 до 10 лет. Кроме того, 78 осужденным дополнительно назначены штрафы на общую сумму 18,9 млн рублей.

Осужденные за шпионаж, как правило, получали от 10 до 15 лет лишения свободы. По статье 275.1 УК РФ суды назначали наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 8 лет.

Ариана Ранцева