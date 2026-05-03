В России каждый пятый зумер следит за расходами

При этом среди миллениалов этот показатель составляет лишь 14%

В России каждый пятый (20%) представитель поколения Z строго ведет бюджет в приложениях, тогда как среди миллениалов этот показатель составляет лишь 14%. Совсем не следят за расходами четверть (24%) миллениалов и почти каждый десятый (9%) зумер, следует из опроса «ЮMoney».

При появлении свободных денег 50% зумеров начинают копить на конкретную цель — гаджеты или поездки. В то же время 25% миллениалов продолжают откладывать наличные «под подушку» (среди зумеров таких лишь 11%).

Причем половина зумеров (50%) перешли на полностью онлайн-шопинг, в то время как 44% миллениалов предпочитают комбинировать цифровые и физические магазины, делая упор на покупку продуктов у дома.

— Отношение к планированию бюджета напрямую зависит от того, в какой среде формировались финансовые привычки человека. Зумеры — рожденные с 1997 по 2010 год, для которых цифровые сервисы являются базовой нормой, оказались более ответственными управленцами собственных средств, — говорится в исследовании.

Отмечается, что 26% представителей поколения Z и 20% миллениалов используют самый органичный для цифровой эпохи метод — просто контролируют остаток средств в финансовом приложении, оценивая свои возможности в режиме реального времени.

— Молодое поколение воспринимает контроль расходов не как рутину, а как естественный фоновый процесс. Удобные функции анализа трат в приложениях, моментальные уведомления и системы начисления кешбэка позволяют пользователям интуитивно принимать более грамотные финансовые решения. Миллениалы же чаще полагаются на традиционные методы или вовсе отказываются от жесткого планирования и действуют по ситуации, — сказал директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.



Также аналитики выяснили, что миллениалы несут основную финансовую нагрузку по обеспечению домохозяйств: 67% их расходов приходится на продукты питания, 24% — на одежду, 21% — на технику. Кроме того, 15% миллениалов регулярно тратят деньги на исполнение желаний второй половинки.

У зумеров картина трат более динамична и сфокусирована на мобильности: 35% уходит на транспорт, по 25% — на одежду и обувь, 20% — на доставку готовой еды. Характерной деталью поколения стали траты на кофе навынос — эта статья расходов закрепилась у 15% зумеров.

Говоря о желаемых тратах, представители обоих поколений солидарны в стремлении к крупным покупкам (машины, квартиры, дачи) — об этом думают 43% миллениалов и 41% зумеров. Однако миллениалы хотели бы больше тратить на семью (35% против 23% у зумеров) и путешествия (35%). В свою очередь, зумеры мечтают о расширении бюджета на досуг (35% против 31%) и онлайн-шопинг на маркетплейсах (35% против 11% у миллениалов).



Никита Егоров