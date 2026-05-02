В Татарстане отменен режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действовали почти три часа: с 14:19 до 17:07 мск. Позже Минобороны сообщило, что над Башкирией, соседним с Татарстаном регионом, сбили беспилотник.

Всего с 8:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили 123 беспилотника ВСУ. Помимо Башкортостана их сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской и другими регионами страны.

Никита Егоров