В Татарстане отменен режим беспилотной опасности
Ограничения действовали почти три часа
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Ограничения действовали почти три часа: с 14:19 до 17:07 мск. Позже Минобороны сообщило, что над Башкирией, соседним с Татарстаном регионом, сбили беспилотник.
Всего с 8:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили 123 беспилотника ВСУ. Помимо Башкортостана их сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской и другими регионами страны.
