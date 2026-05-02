Как отметят 140-летие «отца татарского театра» Габдуллы Кариева

Татарский ТЮЗ первым делом порадует жителей Нурлата

Габдулла Кариев — один из пионеров татарского театра. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

8 мая театральный мир отметит 140-летие со дня рождения Габдуллы Кариева. Как и другие ровесники Тукая, он остается в этом году в тени великого символа татарской культуры. Так что вспомнят о Кариеве достаточно скромно. Однако праздники в честь одного из первых татарских актеров и режиссеров пройдут не только в Казани, но и в его родном Нурлатском районе, а памятник, возможно, украсит площадь на улице Петербургской.

«Отец татарского театра» — по документам

Миннибай Хайруллин родился в современном Нурлатском районе, в селе Кульбаево-Мараса, в семье сапожника. Мулла соседней деревни Курманаево (Кизләү), впечатленный его знанием Корана, дал ему новое имя — Габдулла. Знатоков Священной книги называют «кари». Так потом у Хайруллина появился псевдоним «Кариев».

В 1907 году, оказавшись на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде, он стал играть в «первой в России передвижной труппе мусульманских драматических артистов» под руководством Ильяса Кудашева-Ашказарского. А потом стал руководить труппой «Общество странствующих артистов» — после его назвали «Сайяр». Как писал Халиль Махмутов, в 1912-м такие люди, как Габдулла Тукай, Галиаскар Камал, Xусаин Ямашев, Фатих Амирхан, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская и другие, подписали документ, в котором Кариев стал «отцом татарского театра».

Сейчас его имя (а значит, и основное бремя по увековечению) носит один из молодых театров Казани — татарский театр юного зрителя. Как рассказал его директор Ильнур Гайниев, 2026-й у них называют «годом Кариева».

Кариев (слева сверху) и труппа «Сайяр». предоставлено пресс-службой театра Камала

Поедем в Нурлат?

Основные праздничные события пройдут 8 мая, начавшись с посещения могилы артиста на Ново-Татарском кладбище (она недалеко от тукаевской).

После этого мероприятия переместятся в Нурлат, где землякам актера покажут театрализованное представление «Габдулла — яктылык» («Габдулла — свет», 12+). Автор — актер Айрат Шамс, режиссер — Эльдар Гатауллин. Первый вариант уже показывался в прошлом году, и даже версию 8 мая режиссер называет «шагом к премьере», обещая настоящую уже в Казани 20 мая.

— Мы придумали интересный жанр — разговор через века, — сказал Гатауллин. — Мы будем говорить не только о Кариеве. Он — великий, но ведь театр не состоит из одного человека. Театр — это близкие, горящие делом, как и он, друзья Кариева, театр — это коллектив. Поэтому мы расскажем и про Галиаскара Камала, и про Карима Тинчурина, и про Габдуллу Тукая, про артистов труппы.

Также театр посетит музей в с. Кульбаево-Мараса, который работает здесь с 1988 года. Отметим, что в этой деревне также родились секретарь мусульманской фракции 2-й Государственной думы, делегат Парижской мирной конференции Фуад Туктаров, журналист Абруй Сайфи, Ахмадзаки Сафиуллин, в 1970—1990-е годы бывший имамом мечети Марджани.

Как вспоминал руководитель Казанской городской организации исполкома Всемирного конгресса татар и председатель Нурлатского землячества Фарид Мифтахов, покойный депутат, глава Нурлатского района Фатих Сибгатуллин, который инициировал празднование 120-летия Кариева, мечтал, что музей актера превратит район в туристический.

Также он напомнил, что в 2010 году фонд «Җыен» выпустил книгу, посвященную Кариеву:

— Мы сами с [главой фонда] Фуатом Рафиковым ездили в деревню, собирали информацию. Издали книгу. Тираж ее закончился. Так что есть надежда ее перевыпустить с новыми данными.

И предложил подумать об этом к 150-летию Кариева, дополнив информацией о театре.

Памятник Кариеву, возможно, поставят на площади. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Музей Кариева — в «Доме сказок»?

В Казани у самого театра тоже есть желание открыть музей Кариева — в детском центре, который располагается в принадлежащем ему здании напротив. В этой бывшей библиотеке Дома офицеров с 2024 года планируется открыть «Дом сказок» — совместно с «Туган авылым». Получается, сюда же татарский ТЮЗ хочет включить и музей...

Кроме того, Гайниев сообщил, что сейчас с комитетом по образованию исполкома Казани и Минобром театр готовит положение о республиканском конкурсе имени Кариева:

— Формат хочется сделать особенным, — указал директор. — Слава богу, у нас много конкурсов, посвященных татарским деятелям, но мы, как молодежный театр, хотим сделать его особенным.

Также мечта театра — поставить в Казани памятник Кариеву. Про даты говорить еще рано, и даже в беседе с журналистами почему-то не было озвучено, что 1 апреля открылся творческий конкурс на лучший эскизный проект памятников не только Кариеву, но и актрисе, режиссеру Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. За первое место — 325 тысяч рублей.

В эскизном проекте памятника рекомендуется создать фигуру Кариева Габдуллы Хайрулловича в полный рост. Разместится ли он внутри здания театра или на площади перед ним — этот вопрос пока что решается, потому что второй вариант предполагает большие расходы в связи с облагораживанием участка.