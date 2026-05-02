«Показали лучшую версию «Балтики»: «Рубин» с Артигой взяли реванш за Рахимова

Казанская команда все больше становится похожей на коллектив Бердыева образца 2018 года

«Рубин» обыграл на выезде «Балтику» со счетом 1:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы продлили беспроигрышную серию до девяти игр подряд. При этом команде удалось взять реванш за крупное поражение 0:3 в Казани осенью прошлого года. Тогда «Рубин» тренировал Рашид Рахимов, которого, во многом из-за той осечки, зимой заменили на Франка Артигу. В итоге испанец вернул «должок» калининградцам за своего коллегу. Сама игра «Рубина» оставляет вопросы и все больше становится похожей на коллектив Курбана Бердыева образца восьмилетней давности. Почему это сравнение — читайте в материале «Реального времени».

«Рубину» нужен был реванш

Гостевой матч с «Балтикой» был важен для «Рубина», в том числе как возможность взять реванш за разгромное поражение в Казани со счетом 0:3. По сути, та игра стала «точкой невозврата» для Рашида Рахимова, с нее начался отсчет времени до отставки главного тренера казанцев. Сейчас момент для «ответки» выдался удачным. У калининградцев в последних пяти поединках не было ни одной победы, а у «Рубина» с Франком Артигой — ни одной проигранной встречи в восьми матчах.

То осеннее поражение от «Балтики» случилось без защитника Игора Вуячича. Капитану казанской команды предстояло пропустить и ответный поединок в Калининграде. Лидер обороны «Рубина» получил четвертую желтую карточку в предыдущем туре с ЦСКА, заработав одноматчевую дисквалификацию. Вместо него в центре обороны появился Егор Тесленко. Всего в старте казанцев значилось шесть защитников — Артига выставил Илью Рожкова на левый фланг атаки.

У «Балтики» изменения в составе были связаны с травмами. Главный тренер Андрей Талалаев испытывает серьезные проблемы с выбором игроков на матч. Из-за повреждений команда ранее потеряла основного вратаря Максима Бориско и одного из лучших бомбардиров чемпионата Брайана Хиля. К ним перед поединком с «Рубином» присоединился капитан Александр Филин, получивший разрыв крестообразной связки.

Несмотря на сложности, балтийцы продолжают биться за медали чемпионата. Перед 28-м туром команда из Калининграда занимала пятое место в таблице, отставая от «бронзовой» тройки на три очка. «Рубин» же доигрывает сезон без должной цели, застолбив за собой седьмую строчку в чемпионате.

Равный матч остался за «Рубином»

Стартовые 10 минут встречи выдались немного сумбурными. Обе команды имели неплохие подходы к воротам, но что-то стоящее получилось лишь у балтийцев. Уже на 25-й секунде Чинонсо Оффор мог забивать с центра штрафной — мяч ушел выше. Затем «Рубин» потихоньку перехватил инициативу, хотя продолжал действовать на контратаках. Быстрые вертикальные контрвыпады казанцев позволили отодвинуть игру со своей зоны.

Итогом такой игры гостей стал забитый гол. Началось все с неудачной срезки Элдара Чивича, который едва не поразил свои ворота. С заработанного углового Назми Грипши навесил на ближнюю штангу, куда набежал Даку и переправил мяч в ворота ударом головой — 0:1. Отмечая забитый гол Мирлинд проиграл щелбан Олегу Иванову в «камень-ножницы-бумага», прибежав к скамейке запасных команды.

Далее на поле шла размеренная игра, с небольшой инициативой «Балтики». Однако что-то значимое создать до перерыва хозяевам не удалось. Уже на старте второго тайма Талалаев сделал сразу две замены: Иван Беликов и Николай Титков вышли вместо Максима Петрова и Андрея Менделя. Вышедшие футболисты освежили атаки балтийцев, хотя принципиально ничего не поменялось.

«Рубин» уверенно контролировал ход поединка, несмотря на то, что чаще находился на своей половине поля. Даже обороняясь, казанцы вынуждали соперника нервничать, из-за чего те максимально упрощали игру.

На 74-й минуте Даку забил второй, но с настолько очевидного офсайда, что вратарь «Балтики» даже не стал реагировать на выход албанца к его воротам. В следующей атаке абсолютно такой же выпад получился у Руслана Безрукова. И уже с совершенно иным исходом. Вингер «Рубина» убежал, а его фолом последней надежды сзади остановил Чивич. Арбитр без сомнений достал красную карточку и оставил «Балтику» в меньшинстве.

Эпизод с удалением для казанцев закончился еще и травмой Даку, который, к слову, играл с капитанской повязкой. Албанец в каком-то из моментов получил повреждение и покинул поле на носилках. По сути, на этом матч можно было заканчивать. «Балтика» отчаянно пыталась отыграться, «Рубин» тщательно охранял победу, а счет в итоге так и остался минимальным. 0:1 — победа казанской команды.

«Должок» вернули

После матча тренер «Балтики» Талалаев сравнил «Рубин» со своим коллективом, мол, победили, как балтийцы в Казани. Артига согласился с коллегой, поддев того словами «сыграли в их стиле лучше, чем они сами». Получается, что испанец вернул «должок» за Рахимова «Балтике».

— Играя против «Балтики», нужно выкладываться на 100 процентов. Мы показали максимальную интенсивность, максимальную цепкость, Ребята провели безупречный матч в плане единоборств, за что хочу их похвалить. Наверное, мы даже показали лучшую версию «Балтики», чем сами калининградцы. Это позволило нам победить, — сказал Артига «Матч ТВ».

При этом «Рубин» не показал ничего нового, поставленной игры у казанцев до сих пор не чувствуется. Пока есть результат, это не является проблемой для Артиги. На весеннем отрезке, не включая февральский матч с «Динамо» (Махачкала), команда идет в лидерах чемпионата с пятью победами при четырех ничьих. Беспроигрышная серия казанцев в РПЛ растянулась уже на девять игр подряд. В последний раз такое в истории клуба случалось в сезоне-2018/19.

Именно на тот самый «Рубин» эпохи второго пришествия Курбана Бердыева похожа нынешняя команда при Артиге. Тогда на старте сезона казанцы не проигрывали 11 игр подряд (с учетом чемпионата и Кубка России), сейчас серия насчитывает девять матчей. Повторяются не только результаты, но и стиль. Сегодняшняя игра команды далека от понимания, многое делается либо на фундаменте прошлого тренера (Рахимова), либо экспромтом. Стабильного рисунка у «Рубина» Артиги нет.

Впрочем, кажется, всех все устраивает. Результат хороший, для отчетов ситуация идеальная. Вот бы еще место в таблице поменять на одну выше — совсем красиво станет. Для этого есть два тура. Победа над «Спартаком» (11 мая) и «Пари НН» (17 мая) при поражениях ЦСКА и «Балтики» способны вывести казанцев на пятую-шестую строчку. Лишь бы потом в новом сезоне не повторить вторую часть сезона «Рубина» Бердыева. Ведь тогда чемпионат бердыевская команда закончила 11-й.