Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Будет облачно, днем с прояснениями

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. Температура составит от +9 до +14 градусов.

Галия Гарифуллина