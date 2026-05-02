Татарстан обогнал 46 регионов России по размеру пенсий

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 марта 2026 года средняя пенсия в Татарстане составила 24 932 рубля. Это выше, чем в 46 регионах России, следует из данных Соцфонда.

Среди регионов, которых обогнала республика по размеру пенсий оказались, например, Белгородская область, где пенсия в среднем составляет 24 895 рублей, а также Брянская (23,2 тыс.), Воронежская (23,2 тыс.), Ивановская (23,7 тыс.), Костромская (23,9 тыс.), Курская (23,1 тыс.), Липецкая (24,1 тыс.), Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области (пенсии варьируются от 22 тыс. до 24,6 тыс. рублей).

Также Татарстан обогнал по этому показателю Калининградскую (24,3 тыс.), Псковскую (24 тыс.) области и все восемь регионов Южного федерального округа, где пенсии составляют от 21,9 тыс. до 23,8 тыс. рублей. Еще республика обошла Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области и Севастополь.

Кроме того, пенсия татарстанцев больше, чем у жителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В ПФО Татарстан по размеру пенсий обогнал Башкортостан (24,6 тыс.), Марий Эл (22,7 тыс.), Мордовию (23 тыс.), Чувашскую Республику (23,5 тыс.), Оренбургскую, Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую области (чуть более 23 тыс. в среднем в последних регионах).

Еще пенсии в Татарстане выше, чем у жителей Курганской области (23,4 тыс.), Республик Алтай (22,3 тыс.), Бурятия (23,8 тыс.), Тыва (24,5 тыс.), Алтайского края (22,3 тыс.), Новосибирской (24,8 тыс.) и Омской (23,7 тыс.) областей и Забайкальского края (23,6 тыс.).

Ранее в Соцфонде назвали количество работающих и неработающих пенсионеров в Татарстане.

Никита Егоров