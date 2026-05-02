В центре Казани сняли ограничение движения транспорта, действовавшие в марафон
Ограничение сохраняется около Центрального стадиона
Большинство улиц в центре Казани, на которых ограничивали движение транспорта в связи с марафоном, снова открыли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
Ограничение сохраняется около Центрального стадиона, а также дороги перекрыты на ул. Ташаяк, Коротченко и частично Московской.
Кроме того, на некоторых участках затруднено движение. Заторы наблюдаются на ул. Саид-Галеева, Чернышевского и Федосеевской.
