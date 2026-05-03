АТОР прогнозирует снижение турпоездок россиян на 10%

Падение спроса связано с ситуацией на Ближнем Востоке и снижением покупательной способности

По итогам 2026 года число туристических поездок россиян по стране и за рубеж может снизиться на 10% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

По ее словам, такой показатель рассматривается как оптимистичный прогноз при отсутствии дальнейшего обострения ситуации. Снижение затрагивает как внутренний, так и выездной туризм.

Ломидзе отметила, что в отрасли наблюдается замедление потребительского спроса. Кроме того, влияние оказывает снижение покупательной способности, из-за чего туристы дольше принимают решения о поездках и более осторожно подходят к расходам.

При этом эксперты рассчитывают на восстановление спроса к летнему сезону. После отмены рекомендаций не продавать туры в страны Ближнего Востока турпоток может быстро восстановиться. По словам Ломидзе, высокий спрос уже наблюдается в сегменте самостоятельного туризма, где авиарейсы активно раскупаются.

Ариана Ранцева