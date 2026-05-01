Госстройнадзор Татарстана проводит итоговую проверку многоуровневой автостоянки в Челнах
Орловское поле рассматривается как перспективный район для жилой застройки и развития инфраструктуры
Госстройнадзор Татарстана проводит итоговую проверку многоуровневой автостоянки с нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже, расположенной на Орловском поле в Набережных Челнах. Об этом сообщил начальник республиканского ведомства Вали Назмеев.
Пятиэтажный объект имеет площадь чуть более 11,1 тыс. кв. метров. Автостоянка рассчитана на 292 машино-места.
Застройщик — ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-42». Технический заказчик — ООО «ТАЛАН-ИНЖИНИРИНГ-НЧ». Генподрядчик — ООО «СтройТраст». Генпроектировщик — ИП Шуляев А.В.
Отметим, что Орловское поле — территория в Набережных Челнах, которая рассматривается как перспективный район для жилой застройки и развития инфраструктуры.
