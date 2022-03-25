В Татарстане возбудили дело по уклонению от уплаты налогов на 111 млн рублей

В отношении руководства ООО «Дио-Логистик» в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в СУ СК России по республике.



Следствие считает, что неустановленное лицо из числа руководства фирмы в период с 1 января 2017 года по 28 марта 2018-го вносила в налоговые декларации за 2017 год и в другие документы заведомо ложные сведения, чтобы уклониться от уплаты НДС. Сумма ущерба оценивается в 11 млн рублей.

Проводятся обыски, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте сообщалось, что житель Татарстана предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 51 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году мужчина вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами. Тем самым обвиняемый уклонился от уплаты налога.

Маргарита Головатенко