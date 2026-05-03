Эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах стартует с 1 сентября

Под запретом — сильнодействующие, радиофармацевтические, иммунобиологические препараты и средства, требующие хранения ниже 15°C

С 1 сентября 2026 года в России стартует эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Он затронет территории, где нет постоянно действующих аптек. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

В пресс‑службе Минздрава РФ сообщили о ряде ограничений для таких аптек. В частности, под запрет на продажу попадут препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Кроме того, в ассортименте не будет сильнодействующих, радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов, сообщают РИА «Новости».

Также в передвижных аптеках не смогут продаваться спиртосодержащие лекарства с долей этилового спирта свыше 25%, препараты индивидуального изготовления и средства, требующие хранения при температуре ниже 15°C. Эти меры призваны обеспечить безопасность и соблюдение условий обращения с особо контролируемыми и чувствительными к условиям хранения медикаментами.

Участие в эксперименте подтвердили 11 регионов: Волгоградская и Нижегородская области, Тюменская и Архангельская области, Краснодарский и Красноярский края, Ставропольский край, Кабардино‑Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Донецкая Народная Республика и Республика Бурятия. Аптечные пункты должны быть оснащены необходимым оборудованием и электронной системой приема платежей, а также укомплектованы фармацевтическим работником.



Ариана Ранцева