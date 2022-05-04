В казанском «Салават купере» состоялось заселение трех новых соципотечных домов

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Сегодня в Казани в микрорайоне «Салават купере» состоялось торжественное заселение трех новых соципотечных домов в жилом комплексе «Сандугач»: №2-4-1 (ул. М. Гареева, 5), №2-4-2 (ул. М. Гареева, 5б) и №2-4-3 (ул. М. Гареева, 5а). Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте Татарстана.

Здания были возведены за счет инвестиций Госжилфонда. Проживать в них будут ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов и дети-сироты.

В доме №2-4-1 72 квартиры, девять этажей и два подъезда. Общая площадь квартир, из которых двухкомнатных — 36 и трехкомнатных — 36, составляет 4,8 тысячи кв. метров. В домах №2-4-2 и №2-4-3 по одному подъезду, девять этажей и 108 квартир. В каждом из них 54 однокомнатные, 45 двухкомнатных и девять трехкомнатных квартир. Все они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных и полностью готовы для проживания.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В середине апреля в казанском поселке Дербышки торжественно заселили 62-квартирный дом №2а по ул. Стадионной. В нем будут проживать работники ведущего оптического центра России — АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики». Фоторепортаж с заселения можно посмотреть здесь.



Дарья Акимова