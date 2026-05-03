Послеродовую реабилитацию женщин хотят добавить в ОМС

Предполагается включить в программу консультации гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога, а также психологическую помощь

В Государственной Думе предложили расширить систему обязательного медицинского страхования (ОМС), включив в нее программы реабилитации для женщин после родов. Об этой инициативе сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.

Депутат отметил, что текущая система ОМС, формируемая за счет взносов работающих граждан и работодателей, на данный момент не покрывает услуги по восстановлению матерей и косметические процедуры. По словам Леонова, предоставление женщинам возможности полноценного отдыха и восстановления является более эффективным подходом, чем последующая терапия с применением антидепрессантов.

Аналогичную позицию ранее выразила Яна Лантратова, возглавляющая комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Предполагается, что в комплексную программу реабилитации могут войти консультации профильных специалистов: гинеколога, терапевта, эндокринолога и диетолога. Кроме того, проект предусматривает психологическую помощь, физиотерапевтические процедуры и обеспечение пациенток бесплатными витаминами.

Ариана Ранцева