В АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в российских магазинах

Курица по дешевизне заняла только второе место

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году свинина, как и год назад, стала самым доступным мясом для шашлыка в крупных российских торговых сетях. Цены на продукт начинаются от 250 рублей за 1 кг, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

Второе место по дешевизне заняла курица. Микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за кг, шашлыка из мяса цыпленка-бройлера — от 285 рублей.

Следом идет мясо индейки (от 511 рублей за кг).

Как отметил эксперт, сезон шашлыков в крупных торговых сетях уже начался, и активная фаза покупок продолжится до конца лета.

— Сети заранее расширили ассортимент в категории: в зависимости от формата магазина представлено до 35 позиций шашлыка — весового, упакованного, в разных маринадах, до 30 видов колбасок для жарки, до 10 видов купат и бургеров, а также кебабы. Покупатели выбирают как монопозиции, так и ассорти из свинины, индейки, курицы, мраморной говядины и миксы со свининой и говядиной, — прокомментировал Богданов.

Никита Егоров