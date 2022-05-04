Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Муллин заработал за 2021 год 3,3 млн рублей

Доход за 2021 год руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина составил 3,3 млн рублей. Декларация о доходах выложена на сайте администрации района.

В собственности у Муллина три жилых дома площадью 46, 46,8 и 40,2 кв. метра каждый, индивидуальный жилой дом в долевой собственности (91,8 кв. метра), а также четыре земельных участка 2,6 тысячи, 1,5 тысячи, 6,8 тысячи и 5,2 тысячи кв. метров.

Заработок жены руководителя исполкома за 2021 год составил чуть больше 376 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами площадью 111,6 и 53,6 кв. метра и легковым автомобилем Toyota RAV4. В долевой собственности у нее находится дом площадью 91,8 кв. метра.



Накануне стало известно, что доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева по итогам 2021 года составил 5,3 млн рублей. А министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров вместе с супругой заработал за прошлый год более 193,1 млн рублей. Его семья заработала больше других семей членов правительства республики. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин за 2021 год задекларировал 7,25 млн рублей, глава аппарата президента республики Асгат Сафаров за 2021 год заработал более 7,8 млн рублей.



Дарья Акимова