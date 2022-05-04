Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Муллин заработал за 2021 год 3,3 млн рублей
Доход за 2021 год руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина составил 3,3 млн рублей. Декларация о доходах выложена на сайте администрации района.
В собственности у Муллина три жилых дома площадью 46, 46,8 и 40,2 кв. метра каждый, индивидуальный жилой дом в долевой собственности (91,8 кв. метра), а также четыре земельных участка 2,6 тысячи, 1,5 тысячи, 6,8 тысячи и 5,2 тысячи кв. метров.
Заработок жены руководителя исполкома за 2021 год составил чуть больше 376 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами площадью 111,6 и 53,6 кв. метра и легковым автомобилем Toyota RAV4. В долевой собственности у нее находится дом площадью 91,8 кв. метра.
Накануне стало известно, что доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева по итогам 2021 года составил 5,3 млн рублей. А министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров вместе с супругой заработал за прошлый год более 193,1 млн рублей. Его семья заработала больше других семей членов правительства республики. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин за 2021 год задекларировал 7,25 млн рублей, глава аппарата президента республики Асгат Сафаров за 2021 год заработал более 7,8 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым