«Агросила» прокомментировала сообщение о возбуждении УФАС по Татарстану дела в отношении холдинга

АО «Агросила» прокомментировало «Реальному времени» информацию о возбуждении Управлением ФАС по Татарстану в отношении компании дела из-за якобы разных отпускных цен на сахар. В адрес холдинга официальные документы от ведомства не поступали.

— Нарушения предприятия, входящие в структуру, не допускали. Надеемся, что разбирательство и решение будут объективными, — заявили в АО «Агросила».

Как сообщили в УФАС по Татарстану, «Агросила» якобы продавала сахар торговым сетям по разным ценам, что нарушает закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Как уточнили в ведомстве, нарушения пока не подтверждены, пишет «Татарстан 24».

Фото: pixabay.com

Напомним, прокуратура Татарстана в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахар объявила руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар» предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Их также получили два предприятия-дистрибьютора и индивидуальный предприниматель, занимающийся фасовкой сахара.



Татьяна Демина