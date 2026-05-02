Бизнес-обзор: Альмир Михеев разошелся с партнером, в ПЖКХ переписывают активы

Сын главы ТНХИ-Х вышел из состава акционеров одной из «дочек» холдинга

На этой неделе стало известно, что компанию «Диапомпа» экс-депутата Госсовета Татарстана и бывшего лидера татарстанских справороссов Альмира Михеева покинул его партнер по фармбизнесу Радик Шаяхметов. Сын главы ТНХИ-Х Мансур Яруллин вышел из учредителей дочернего предприятия холдинга. Мусорного регоператора ПЖКХ полностью упаковали в ЗПИФ, подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Поставщик Минздрава перешел в одни руки

Фармкомпанию «Диапомпа» экс-депутата Госсовета РТ Альмира Михеева покинул второй совладелец Радик Шаяхметов. Бизнесмен долгие годы выступал партнером по бизнесу бывшего лидера справороссов Татарстана, был в числе учредителей его предприятий. Среди них — ИВЦ «Анатомика» и «Ортопрайм СНГ» — крупные российские дистрибьюторы западных производителей эндопротезов и продукции для лечения диабета.

Сейчас Шаяхметову принадлежит только казанское научно-производственное предприятие «Сетал» по оптовой торговле фармацевтическими изделиями. Этой компанией он владеет и руководит единолично, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», но основал организацию также Альмир Михеев. На рынке НПО работает 15 лет, его оборот в прошлом году вырос почти наполовину — до 633 млн, чистая прибыль достигла 83,7 млн рублей.

«Диапомпа» ранее упоминалась в скандале о картельном сговоре поставщиков Минздрава на полмиллиарда рублей. Однако Михееву удалось отбить претензии антимонопольщиков, доказав, что он выступает бенефициаром всех девяти фигурирующих в картеле фирм. Дело направили на пересмотр.

Минувшей осенью бизнесмен вернулся к руководству своей компанией «Ортопрайм СНГ». В прошлом году выручка предприятия сократилась на 17% и составила 992 млн, чистая прибыль также упала более чем в два раза — до 43 млн рублей. Суммарная выручка двух других его предприятий: ООО ИВЦ «Анатомика» и ООО «Анатомика», напротив, выросла до 1,5 млрд рублей.

Сын главы ТНХИ-Х вышел из состава акционеров «дочки» холдинга

Еще одним совладельцем меньше стало в казанской компании «Пикник». Это дочернее предприятие «Татнефтехиминвест-холдинга», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

Холдингу принадлежит 80% фирмы, еще 10% у Надежды Хайруллиной, и столько же было у Мансура Яруллина — сына главы ТНХИ-Х Рафината Яруллина. Теперь его доля записана на само общество. Компания работает 20 лет, ее предшественником при реорганизации в форме присоединения в 2013 году был «Инхимпром» — другая «дочка» холдинга.

Яруллин-младший сейчас руководит тремя фирмами и выступает совладельцем еще трех. К примеру, по данным из открытых источников, он гендиректор и один из собственников в АО «Цеолиты Поволжья», которое управляет одним из крупнейших в России месторождений цеолитсодержащих пород в Дрожжановском районе. Разведанные запасы сырья составляют 88,3 млн тонн, а мощность самого производства — 320 тыс. тонн готовой продукции в год.

Что касается «Пикника», компания зарегистрирована в Казани на ул. Челюскина, 43. Судя по материалам татарстанского арбитража, она арендовала у города на 49 лет и землю по этому адресу. Это участок в 1,2 га кадастровой стоимостью 147 млн рублей. В минувшем году Комитет земельных и имущественных отношений судился с фирмой из-за долга по аренде. На спорной территории находится пятиэтажное здание паркинга с автомойкой, автомастерскими «Фокус» и магазином «Пятерочка», а также АЗС «Мегаавтоград». Минувший год после двух убыточных «Пикник» впервые завершил с плюсом: выручка составила 96 млн, чистая прибыль — 4,5 млн рублей.

ПЖКХ полностью упаковали в ЗПИФ «Ростеха»

Изменения в составе учредителей произошли и у казанской компании «ПЖКХ», связанной с регоператором по обращению с отходами по Западной зоне республики — УК «ПЖКХ». Все 100% долей общества передали в ЗПИФ «РТ-Инвест глобальный технологический III», который принадлежит структуре «Ростеха» — компании «РТ-Инвест». До недавнего времени закрытому паевому инвестиционному фонду принадлежали 80% долей в уставном капитале общества, остальные 20% были у самой фирмы.

Предприятие 20 лет оказывает услуги по аренде грузового автотранспорта с водителем, в его штате трудится более 600 человек. Выступало поставщиком для регоператора в рамках семи госконтрактов на сумму свыше 202 млн рублей. Годовой оборот фирмы по итогам 2025-го снизился на 14%, до 1,7 млрд, чистая прибыль почти удвоилась и составила 291,7 млн.

В начале года компания заявила о планах сократить размер уставного капитала. Ранее он составлял 300 млн рублей, но был уменьшен на 39 млн путем погашения доли, принадлежащей обществу. Таким образом, величина нового «уставника» сейчас равняется 261 млн.

Решения об уменьшении капитала принимают по ряду причин: например, если стоимость активов меньше УК или компании нужно расплатиться с одним из ушедших собственников. Первая отпадает: размер чистых активов в ООО «ПЖКХ» составляет 1,2 млрд. Поэтому наиболее вероятен второй вариант, поскольку в октябре 2025 года из состава учредителей вышел Николай Мосалев. Ему принадлежало 13,02% акций компании стоимостью 39 млн рублей — его доля перешла к обществу.

Главу СК «Автодор» осудят в Москве, с «Грэйтстроя» требуют 640 млн по налогам

В течение недели «Реальное время» также рассказывало и о других новостях бизнеса и экономики. Верховный суд России решил, что судить главу СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина будут в Москве. Процесс перенесут из Казани по ходатайству защиты дорожника для соблюдения большей объективности. Шайдуллина обвиняют в присвоении 18,4 млрд рублей в ходе строительства магистрали Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит и легализации части этой суммы в составе преступной группы. Подсудимый вину не признает.

Ранее в Советском суде города был намечен старт процесса по делу о строительстве участка трассы М-12 казанской «дочкой» госкорпорации «Автодор». Обвиняемого Шайдуллина доставили, но в зал суда заводить не стали. Поскольку в тот же день судья удовлетворил просьбу адвокатов о направлении материалов в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении подсудности.

Прокуратура Татарстана подала ходатайство на вступление в дело о банкротстве компании «Грэйтстрой» экс-депутата Казгордумы Владимира Никишова, заработавшего миллиарды рублей на контрактах со структурой «Роскосмоса» и трудившегося подрядчиком на стройках Госжилфонда в казанском ЖК «Салават Купере». Сейчас бизнесмен под домашним арестом по уголовному делу о взятке за решение вопроса о налоговой недоимке. ФНС же в арбитраже добивается от его компании выплаты в бюджет 640 млн рублей и заявляет о готовности к мировой, подробности — в материале «Реального времени».

