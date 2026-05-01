HR-эксперт: в России треть школьников ищут подработку на лето
Также около половины опрошенных жителей Казани рассматривают подработку в майские праздники
В России около 30% школьников ищут подработку на лето. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.
— Молодежь начинает активно работать уже во время каникул или обучения, включая обучающихся в школах. В этом году 30% школьников ищут подработку на лето, — сказала собеседница издания.
Ранее сообщалось, что около половины опрошенных жителей Казани (49%) рассматривают подработку в майские праздники. За длинные выходные казанцы планируют заработать около 26 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».