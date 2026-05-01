В Татарстане возобновилось речное сообщение между Казанью и Набережными Челнами

В Нижнекамске встретили первый рейс обновленного речного маршрута Казань — Набережные Челны, который спустя десятилетия вновь связал города скоростным водным сообщением, рассказал глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Речной маршрут с 1 мая 2026 года включает следующие остановки:

Чистополь;

Нижнекамск;

Елабугу;

Набережные Челны.

Маршрут будет обслуживаться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям. Пассажиры смогут отправиться из Казани утром и уже к 13:20 прибыть в Нижнекамск, наслаждаясь живописными видами Татарстана.



— Прекрасный повод провести выходные в нашем городе! Нижнекамску есть что показать: набережная Камы, благоустроенные парки, общественные пространства, «Нижнекамские термы», культурные и спортивные площадки. Город за последние годы заметно изменился, думаю, те, кто не был у нас давно, будут приятно удивлены, — заявил Беляев.

Рейсы выполняются на скоростных судах «Метеор-2020». Напомним, что ранее речной флот Татарстана пополнился двумя новыми скоростными судами.

