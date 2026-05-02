В Татарстане направят более 400 млн рублей на ремонт дорог

Часть участков отремонтируют к концу текущего года

Фото: Артем Дергунов

Из бюджета Татарстана выделят 461,1 млн рублей на ремонт дорог. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Так, согласно одному из документов, 197,1 млн рублей направят на капремонт дороги «Заинск — Бухарай». На эти деньги отремонтируют участок протяженностью 3 км. Работы должны выполнить до 22 октября 2027 года.

Еще 214 млн рублей выделили на ремонт дорожных отрезков общей протяженностью 7,5 км. Речь идет о разных участках в Верхнеуслонском районе Татарстана. Восстановительные работы завершат в октябре текущего года.

Также починят и дороги в Зеленодольском районе Татарстана. Общая протяженность отремонтированных участков составит 4,8 км. На эти цели в бюджете заложено 50 млн рублей. Ремонт тоже завершат в октябре 2026-го.

Ранее сообщалось, что жилинспекция выявила нарушения в процессах капремонта зданий в Татарстане.

Никита Егоров