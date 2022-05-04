В «Газпроме» заявили, что Польша получает российский газ виртуальным реверсом

После того как Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу, появился виртуальный реверс для страны из заявок потребителей Италии и Франции. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, Польша использует этот газ в том числе для закачки в свои подземные хранилища, заполненность которых на данный момент составляет 80%. В то же время в Европе этот показатель оценивается в среднем в 34%.

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Как отметил Куприянов, на текущей неделе «Газпром» также наблюдает рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину. По данным компании, в последние дни эти заявки держатся на уровне около 100 млн кубометров, передает ТАСС.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу на прошлой неделе. Причиной стала неоплата топлива в рублях.

Диана Жиленкова