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Замначальника полиции Набережных Челнов погиб в ДТП

17:05, 04.05.2022 1
Замначальника полиции Набережных Челнов погиб в ДТП
Фото: t.me/nabchelnyofficial

В Татарстане в ДТП погиб заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

«Ушел из жизни опытный и ответственный человек, профессионал своего дела, офицер. Весь жизненный путь Даниса Ильгамовича — это достойный пример служения Отечеству», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла на автодороге М-7 в районе села Тавларово. Внедорожник Hyundai, за рулем которого находился Садыков, вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина скончался до приезда скорой.

1 мая в Татарстане один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей. Полицейские установили, что причиной аварии стало изношенное переднее левое колесо легковушки, оно лопнуло.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:56
    Вообще нам думаю там делать нечего.
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