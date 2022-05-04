В Татарстане в 2022 году на дорожно-строительные работы направят рекордные средства

Фото: Ринат Назметдинов

Исторический рекорд

В 2022 году на программу дорожных работ на региональных и муниципальных дорогах в Татарстане направят свыше 46 миллиардов рублей. Из них 1,25 миллиарда выделяются из муниципального дорожного фонда.

На эти средства в республике в этом году планируется построить 52,5 км дорог. Еще 610,3 км намерены отремонтировать, рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В частности, в 2022-м продолжится реконструкция участка км 735 — км 771 трассы М-7 «Волга» и подъезда к казанскому аэропорту. Начато строительство дороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через Каму.

Скриншот презентации Миндортранса Татарстана

В конце апреля правительство России выделило 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог. Часть средств, 5,5 миллиарда рублей, направили в Татарстан.



Как рассказывал в конце января вице-премьер России Марат Хуснуллин, в этом году в стране на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрели более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные.



170 миллиардов на год

При этом 46,8 млрд — это программа только дорожных работ на республиканских объектах. А с учетом строительства новых федеральных магистралей, в том числе высокоскоростной трассы М12, а также участка М7 и пр., объем вложений в дорожный комплекс республики составит порядка 170 млрд рублей за год. Это еще один исторический рекорд.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова, в 2022 году на строительство автодороги М-12 будет выделен 101 млрд рублей. На строительство дороги М-7 «Волга» на участок обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов направят 5,5 миллиарда рублей. Трасса Шали — Бавлы обойдется в 20,5 млрд рублей.

— Итого мы в этом году в Республике Татарстан должны освоить, построить, отремонтировать, реконструировать дорог и искусственных сооружений на этих дорогах на порядка 170 миллиардов рублей. Такого в республике никогда не было. Поэтому главная наша задача в этом году — сконцентрироваться, организовать взаимодействие всех заказчиков федеральных, республиканских, муниципальных, чтобы эту задачу решить, — рассказал Ханифов.

Больше, чем перед Универсиадой

Сумма в 170 млрд рублей расходов на дорожно-строительные работы за год для Татарстана — рекордная в абсолютных цифрах. Предыдущий бум был перед Универсиадой 2013 года.

Около 40 млрд рублей было направлено на «дорожные стройки века» в Казани в преддверии Универсиады-2013.

По тогдашнему курсу эта сумма превышала миллиард долларов. Однако они были освоены не за один, а за 3 года. В преддверии Универсиады удалось построить целый ряд дорожных развязок, реконструировать Ленинскую дамбу, заложить Большое Казанское кольцо, построить пешеходные переходы, дороги Деревни Универсиады и так далее.

Фото: Илья Репин

Татьяна Демина