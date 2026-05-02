Жители Казани смогут бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства

Мобильные пункты будут работать в Кировском районе в эти выходные

В поселках Казани 2 и 3 мая пройдет выездная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививки будут делать в мобильных пунктах, расположенных в Кировском районе города. На месте также проведут процедуры чипирования и регистрации питомцев, сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в субботу 2 мая вакцинировать питомца можно будет с 14:00 до 16:00 в ж/м Займище — на пересечении Займищенской и Березовой улиц.

В воскресенье 3 мая ветеринары будут дежурить с 10:00 до 12:00 у школы №32 в Адмиралтейской слободе.

Никита Егоров