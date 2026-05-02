Трамп официально объявил о завершении войны США с Ираном

При этом военное министерство Штатов продолжит по необходимости корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах

Президент США Дональд Трамп официально объявил о завершении вооруженного конфликта с Ираном. Соответствующее письмо уже направлено в конгресс. Однако американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.

— Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены, — говорится в письме Трампа (перевод по РИА «Новости»).

При этом американский лидер подчеркнул, что военное министерство продолжит по необходимости корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты США, включая их союзников и партнеров.

Еще в письме Трампа написано, что подробности изменений боеготовности войск Соединенных Штатов в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу.

Никита Егоров