Минтруд увеличил список профессий для альтернативной службы

Обновленный перечень вырос с 271 до 363 позиций и закреплен новым приказом

Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС) в России расширен до 363 позиций. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты РФ вступает в силу.

Документ вносит изменения в приказ от 20 января 2025 года №12н, которым утверждены списки видов работ, профессий и должностей, доступных для прохождения АГС, а также перечень организаций.

Согласно обновлению, в список добавлены новые позиции, в том числе «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «лесной пожарный», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог» и «синоптик».

Ранее перечень включал 271 позицию.

Ариана Ранцева