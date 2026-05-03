Проектировщики возглавили рейтинг архитектурных профессий в Татарстане по зарплатам

В Татарстане зарплатные предложения у проектировщиков составили 89,1 тыс. рублей по итогам января — марта 2026 года. Это самый высокий показатель среди всех архитектурных профессий, следует из аналитики «Авито Работы».



При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные по вакансиям с полным рабочим днем для специалистов с опытом от 1 года до 3 лет — с учетом как минимальных, так и максимальных значений в диапазонах, указанных работодателями.

На втором месте — архитекторы, чьи средние зарплатные предложения составили 66,6 тыс. рублей в месяц, а на третьем — дизайнеры (63,2 тыс.).

— Соискатели активно откликаются на вакансии благодаря престижу профессий, возможности удаленной работы и высоким зарплатам — число откликов на позицию архитектора выросло на 39%, а на дизайнера — на 8%. Это отражает растущий интерес к креативным ролям на фоне урбанизации и реконструкции городов. При этом средние предлагаемые зарплаты в группе дизайнеров и проектировщиков выросли на 18%, составив в среднем 98 тыс. рублей в месяц, — отметил руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

В феврале — марте аналитики «Авито Услуг» также зафиксировали рост интереса к смежным архитектурно-строительным направлениям. Наиболее заметно за последний год в целом по России увеличился спрос на услуги проектирования в комплексе со сметной документацией — показатель вырос на 25%. Кроме того, на 19% чаще пользователи интересовались составлением смет на строительные работы.

Среди других растущих направлений — авторский надзор, востребованность которого увеличилась на 51%, а также консультационные услуги для строителей (+45%). Спрос на подбор отделочных материалов вырос на 28%, на подготовку фотореалистичных рендеров — на 20%, на услуги дизайна интерьеров в целом — на 18%. Интерес к подбору мебели также увеличился на 18%, а спрос на разработку дизайн-проекта «под ключ» — на 9%.

Пользователи стали чаще обращаться к дизайнерам, работающим в различных стилях интерьера. Наиболее заметно вырос интерес к модерну (+67%) и хай-теку (+50%). Также увеличился спрос на современный стиль (+48%), минимализм и классику (по +47%), скандинавский стиль (+40%) и лофт (+38%).

— Рост спроса на проектирование и сметные услуги отражает переход рынка к более системному подходу. Заказчики все чаще стремятся заранее структурировать проект — от этапов работ до бюджета — и снизить финансовые риски. В этих условиях возрастает роль специалистов, способных работать на стыке архитектуры, инженерии и экономики. Компетенции в расчетах и планировании становятся не менее значимыми, чем креативная составляющая, — объяснила руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Никита Егоров