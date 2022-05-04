Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам предоставили Центробанку и Минфину России.
Выплата иностранным кредиторам должна осуществляться в соответствии с подписанным указом, по которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
1 апреля Путин подписал указ, по которому российские фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов, вспомогательных силовых установок, а также авиационных двигателей у иностранных компаний из недружественных стран в рублях. Деньги должны переводиться на счета, открытые в банках России.
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