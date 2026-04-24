«Рубин» готовится к «лобовой игре» с ЦСКА: команда будет биться за топ-6 в РПЛ

Артига нацелен занять место выше, чем было при Рахимове

«Рубин» после победы в Москве над столичным «Динамо» (1:0) вернулся в Казань лишь поздно ночью. На следующий же день команда начала подготовку к очередному матчу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра против ЦСКА состоится в ближайшую субботу, 25 апреля, в Казани. Поединок обещает стать самым важным для «Рубина» в весенней части сезона. Почему — ответ в материале «Реального времени».

От ЦСКА всего шесть очков

Победа над московским «Динамо» (1:0) была добыта в красивом стиле. Казанцы имели игровое превосходство над соперником и создали много неплохих моментов для гола. Несмотря на минимальный счет, результат не вызывал особых сомнений. Если в первом тайме хозяева могли забить мяч в ворота «Рубина», то во втором (особенно в концовке) шансов у «бело-голубых» не осталось.

После успеха с «Динамо» казанцы оторвались от противника и закрепились на седьмой строчке турнирной таблицы. Но главный тренер «рубиновых» Франк Артига метит выше. Испанцу принципиально важно подняться на, хотя бы, 6-е место в РПЛ. Его предшественник — Рашид Рахимов, оставил в «наследство» ту же позицию, что клуб занимает сейчас. Поэтому цель на остаток сезона понятна.

Шестым в чемпионате идет ЦСКА. Московские армейцы проводят ужасный отрезок, набрав всего лишь восемь очков в восьми играх весной. От «Рубина» подопечные Фабио Челестини имеют отрыв шесть баллов. Так что очный поединок в Казани приобретает особый характер. В случае победы, команда Артиги получит реальную возможность побороться за топ-6.

Артига считает матч с ЦСКА «лобовой» за 6-е место

Поэтому не должно удивлять, что испанский тренер отправил свою команду тренироваться спустя 10 часов после прилета домой. Из Москвы «Рубин» прилетел в три часа ночи в четверг, а уже в 13:00 футболисты вышли на тренировку. Занятие открыли для журналистов, которым Артига рассказал о важности предстоящей игры с ЦСКА.

— Впереди у нас «лобовая» игра с ЦСКА, можно сказать, за 6-е место. Будет непростой матч, но при своих болельщиках и при полной самоотдаче мы приложим все усилия, чтобы добиться этого. Весну мы начинали с отрывом от стыковой зоны в восемь очков, сейчас он достиг уже 15 баллов. И мы близки к 6-му месту. «Рубин» мало забивает? Я склонен считать, что стакан наполовину полон, ведь мы в восьми последних матчах пропустили всего четыре мяча, — сказал Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

При этом испанский тренер добавил, что его команде может не хватить свежести в матче с ЦСКА. По его словам, нынешний «Рубин» пока не способен играть по графику трех игр за неделю без потери качества.

В этом плане Артига рассчитывает на пропустивших поединок с «Динамо» игроков основного состава. Прежде всего, речь идет про нападающего Мирлинда Даку и вингера Дардана Шабанхаджая. Первый не сыграл в Москве из-за перебора желтых карточек, а второй пропускал в связи с небольшим повреждением. Также отсутствовал с «Динамо» защитник Егор Тесленко, который, вероятно, выйдет против ЦСКА вместо Никиты Лобова. При этом, Шабанхаджай не вышел и на тренировку в четверг, что ставит под сомнение его шансы попасть в заявку на игру с армейцами.

Не игравшие — на поле, игравшие — в спортзал

Настроение у игроков было прекрасное. До прихода тренерского штаба футболисты были вольны делать все, что душе угодно. Некоторые занимались перепасом мяча, кто-то оттачивал удары издали. Пропустивший последние матчи «Рубина» из-за травмы Александар Юкич работал над своей техникой и параллельно шутил с журналистами. Так, например, мы узнали топ-2 лучших игроков мира в истории по версии австрийца — Роналдиньо и Дмитрий Кабутов.

Стоит подчеркнуть, что на поле в четверг занимались только те игроки, кто не вышел в стартовом составе с «Динамо». Не игравшие и не попавшие в заявку футболисты работали в восстановительном режиме с тренерским штабом. В том числе, Мирлинд Даку и Алексей Грицаенко. Остальные ушли в спортзал.

Чуть позже остальных вышли на поле Антон Швец и Угочукву Иву. Им пока нельзя работать в общей группе после тяжелой травмы, поэтому они занимались отдельно. По информации «Реального времени», оба игрока в этом сезоне больше не сыграют. Хотя они уже начали тренировки с мячом, до полного восстановления и набора формы пока далеко.

Ситуация у Швеца гораздо серьезнее, чем у Иву. В отличие от армянина, у российского полузащитника истекает контракт с «Рубином». Есть большая вероятность, что уже летом футболисту придется искать новый клуб. Сам Швец в разговоре с корреспондентом «Реального времени» признался о желании остаться в Казани и побороться за место в основном составе. Однако продлевать контракт в «Рубине» пока не спешат.

Показательный матч

До конца сезона «Рубину» осталось провести четыре тура — по два дома и в гостях. После матча с ЦСКА в Казани команда сыграет только в последнем матче чемпионата — 17 мая с «Пари НН». Это обстоятельство еще больше вынуждает подопечных Артиги выложиться на максимум в предстоящую субботу.

Матч с ЦСКА станет показательным и в плане стиля игры «Рубина». Насколько жизнеспособен футбол, показанный казанцами против «Динамо» в Москве? С одной стороны, это был сильный соперник, но с другой, с серьезными проблемами в игровом плане. ЦСКА — команда более высокого уровня. На данном этапе сезона «Рубин» способен навязать армейцам свою игру, воспользовавшись их весенним кризисом. Если получится сыграть от себя — хорошо, нет — значит, надо будет тренерам думать дальше.