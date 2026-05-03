В Казани до 10 мая ограничат движение из-за Дня Победы

Перекрытия затронут также улицы Бондаренко, Волгоградскую, проспект Ямашева и микрорайон Юдино

В Казани до 10 мая введут временные ограничения на движение транспорта и стоянку автомобилей по ряду улиц. Меры связаны с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

До 23:59 10 мая при необходимости будет ограничено движение по парковочной зоне №227 между Центральным стадионом и цирком.

До 11:00 11 мая движение при необходимости закроют по парковочной зоне у стадиона «Центральный» и по проезду вблизи сквера Асгата Галимзянова.

С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют движение транспорта на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина), по Кремлевской набережной, по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима), по ул. Декабристов (от ул. Комсомольской до площади Тысячелетия), по ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), по ул. Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), по ул. Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), по проезду между цирком и Центральным стадионом.

С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости ограничения введут по ул. Театральной (от ул. Большой Красной до ул. Дзержинского) и по площади Свободы.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая перекроют движение на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина), по ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана), по Кремлевской набережной, по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима), по ул. Декабристов (от ул. Комсомольской до площади Тысячелетия), по ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), по ул. Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), по ул. Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), по проезду между цирком и Центральным стадионом, по ул. Кави Наджми, по ул. Мусы Джалиля.

С 18:00 8 мая до 3:00 10 мая для транспорта закроют ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях) и ул. Волгоградскую (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

С 7:00 до 23:00 9 мая проезд при необходимости закроют по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях) и по парковочной зоне №260 по пр. Ямашева.

С 8:30 до 17:00 9 мая ограничения введут по ул. Гоголя (от ул. Большой Красной до ул. Горького), по ул. Жуковского (от ул. Большой Красной до ул. Горького), по ул. Кави Наджми, по ул. Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского), по ул. Кремлевской (от ул. Лобачевского до площади Первого Мая), по ул. Кремлевской (от ул. Лобачевского до ул. Университетской), по ул. Лобачевского (от ул. Большой Красной до ул. Кремлевской), по ул. Мусы Джалиля, по ул. Муштари (от ул. Большой Красной до ул. Горького), по ул. Профессора Нужина (от ул. Университетской до ул. Пушкина), по ул. Пушкина (от ул. Большой Красной до ул. Горького), по ул. Театральной (от ул. Большой Красной до ул. Дзержинского), по ул. Толстого (от ул. Большой Красной до ул. Горького), по ул. Университетской (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной).

С 19:00 до 23:30 9 мая движение при необходимости перекроют по ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).

С 8:00 до 12:00 9 мая движение транспорта перекроют по ряду улиц микрорайона «Юдино»: от ул. Ильича, 19/43 до ул. Лейтенанта Красикова; от ул. Лейтенанта Красикова, 5/34 до ул. Бирюзовой, 3; от ул. Революционной, 16, корп.1 до ул. Ильича.



Ариана Ранцева