«Ляля Кузнецова — художник, вошедший в историю мирового искусства»

В Галерее современного искусства открылась выставка Ляли Кузнецовой «Я с вами, мои друзья»

Открывает выставку автопортрет. Фото: Радиф Кашапов

В экспозиции ее знаменитые цыгане из различных республик СССР, а также другие известные серии. По состоянию здоровья фотохудожник не смогла приехать на встречу, но ее глазами стали фотографы, активно снимавшие открытие выставки. Экспозиция Кузнецовой стала началом серии выставок казанских мастеров фото, которую запускает Галерея современного искусства. На очереди — Валерий Михайлов и Евгений Канаев.

Хрупкая женщина из Уральска

— Это человек, который всю жизнь был предан фотографии. Боже мой, сказать предан — ничего не сказать, — сказала Розалия Нургалеева и отметила, что на выставке фотографы делают специально кадры для автора и посоветовала побольше улыбаться и делиться впечатлениями.

Ляля Кузнецова (в девичестве Халитова) — из города Уральска, где учился Тукай. 4 августа ей исполнится 80 лет. В Казани она оказалась в 1966 году. Будучи студенткой КАИ, начала ходить в фотоклуб «Волга», а также вела передачи из местной радиорубки. Потом работала инженером в НИИ «Вакууммаш». В конце 70-х Кузнецова потеряла мужа и осталась одна с ребенком... В это время она стала частью творческой группы «Тасма».

Основная тема Кузнецовой на выставке — современные номады: кочующие цыгане, еврейские общины вдали от родины, циркачи. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Эта выставка характеризует такой этап времени, в течение которого менялись политики, государственные деятели и прочие вещи, — отметил геолог и фотограф Эдвард Хакимов. — Фотографии, которые сделала маленькая женщина с большим сердцем, работы которой вы сегодня видите — они останутся. Мы рады и гордимся тем, что Ляля Кузнецова была членом нашей группы «Тасма». Мы учились многому у этой хрупкой женщины.

— После смерти мужа некоторые падают духом, — рассказал Хакимов. — Она взялась за себя, за свой взгляд на мир и рискнула не только в Казани, в Татарстане, но и в Прибалтике подняться на такой высокий уровень, откуда она шагнула в зарубежную мировую фотографию. Представьте, мы были рядом с ней, мы разговаривали, общались, иногда спорили. И вот то, что мы сейчас видим... я не назову ни одного фотографа того периода, который на таком уровне донес бы нам ту суть фотографии, в которой мы видим смысл жизни народа.

Этим снимкам очень идут белые стены. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Вильнюс и весь мир

С музеем у Кузнецовой давняя дружба — еще 1978-м она работала фотографом в Музее изобразительных искусств ТАССР. Как раз в этом время случилось важное событие:

— В 80-е нас заметили в Прибалтике, и основатель Союза фотохудожников Литвы Антанас Суткус нас четверых пригласил, — вспоминает Валерий Михайлов поездку с Лялей Кузнецовой, Владимиром Зотовым и Владимиром Разумейченко. — После серии встреч, уже в конце визита, Суткус предложил Кузнецовой остаться и поработать на всесоюзном семинаре — Прибалтика имела выходы на все зарубежные фотовыставки. Ее фотографии таким способом попали на Запад.

Действительно, после этого фото Кузнецовой можно было увидеть в Праге, Париже, Стокгольме, Таллине. После — остальной мир, от Португалии до США.

Фотографии, которые впечатлили Суткуса, представлены на выставке. Это, конечно, знаменитые серии с цыганами, за одну из них Кузнецова в 1980-м получила Гран-при города Парижа «За гуманизм в фотоискусстве». Также в зале можно увидеть ее снимки еврейских общин и казанского цирка. Отметим, что это, конечно, лишь верхушка лучших снимков мастера — не забудем, например, что Кузнецова активно снимала театральную жизнь, а также мир моды.

— Я познакомилась с Лялей 40 лет назад. Мне было 16 лет, я была подростком, который плакал и говорил о своей маме: зачем ты родила меня, потому что я очень страшная, длинная и несуразная, — сказала модель Ольга Баранина, не скрывая слез. — И Ляля Кузнецова меня заметила, и Ляля меня открыла. Она меня показала по-другому.

Внучка Анаис. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Фотограф и бабушка

— Ляля Кузнецова — художник, вошедший в историю мирового искусства, — прямо заявляет искусствовед Ольга Вербина. — Она стала известна как художник документальной фотографии. При этом она и художник сильно не документальной, потому что для нее документ — это не самоцель. У нее нет смысла показать конкретно то событие, которое она видит и снимает, а передать прежде всего свои ощущения, подчас очень субъективные ощущения. Это не столько даже о событиях, а о ее представлении о мире в целом.

— Это великий фотограф, но все-таки это моя бабушка. Я очень рада, что не только всем сердцем ее люблю, — резюмировала внучка Кузнецовой Анаис.

Как отметила заведующая ГСИ ГМИИ Татарстана Алия Якупова, «Я с вами, мои друзья» начинает серию выставок участников фотогруппы «Тасма».

Продолжит ее Валерий Михайлов, один из основателей «Тасмы», фотограф на компрессорном заводе, в КХТИ, том же музее ИЗО, а также в газетах «Казанские ведомости», «Вечерняя Казань», журнале «Казань». Ему в этом году исполняется 80 лет.

Далее ожидается выставка Евгения Канаева, которого иногда включают в фотогруппу (хотя он в нее не входил и начинал в зеленодольской фотостудии при ДК им. Горького). Но очевидно, что без них, а также еще десятков авторов трудно представить документальное искусство республики. Посвященный многим из фотографов фильм «Тасма: за кадром» в ГСИ также покажут на «Ночи музеев».