Песков: выступление Путина на параде будет очень важным

Представитель Кремля отметил, что выступление президента на параде будет важным, как и в предыдущие годы

Выступление президента РФ Владимира Путина на Параде Победы будет очень важным, как и в предыдущие годы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

— Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны заявили, что парад 9 Мая в Москве пройдет без техники.

Ариана Ранцева