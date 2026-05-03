HR-эксперт: в России работодатели стали долго выбирать сотрудников

В период кризиса компании боятся допустить ошибку

Фото: Артем Дергунов

В России среди работодателей повышаются требования к квалификации сотрудников ввиду кризиса. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

— Люди есть на рынке, но компании очень долго сейчас делают выбор. Это происходит потому, что фирмы в период кризиса боятся допустить ошибку, тем более когда речь заходит о найме. В данном случае ошибка может стоить бизнесу очень дорого, а сплошных вариантов нет. Именно поэтому работодатели очень тщательно выбирают кандидатов на ту или иную позицию, — сказала она.

По ее словам, быстро выбирают только представителей рабочих специальностей.

Никита Егоров