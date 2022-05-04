Четвертьмиллионный авиатрафик из Казани в Турцию забрала Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания впервые запустила чартерную программу из Казани в Анталью, не оставив «места» конкурентам

Фото: Максим Платонов

На фоне санкций против российских авиаперевозчиков чартерные полеты на курорты Турции из Казани достались Turkish Airlines. С 28 апреля авиакомпания поставила два борта Airbus A321 и Boeing 737-800, став единственным перевозчиком до побережья Антальи. Во второй половине мая планируется запуск рейсов в Бодрум и Даламан. По словам казанских туристических агентов, конкуренцию авиаперевозчику на московском рынке может составить «Аэрофлот», который выставил цены вдвое ниже.

На курорты Турции

Почти весь объем туристических чартеров из Казани в Турцию, которые прежде выполняли российские перевозчики Azur Air и Royal Flight, в этом сезоне может достаться Turkish Airlines. В летнем расписании полетов компания получила слоты не только на выполнение регулярных рейсов до Стамбула, но и впервые встала на чартерные линии.

— Авиакомпания Turkish Airlines приступила к выполнению крупной программы чартерных туристических рейсов из Казани в Анталью, — сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань». — Полеты осуществляются на авиалайнерах с увеличенной провозной емкостью — Airbus A321 и Boeing 737-800 (от 180 до 200 кресел).

Частота полетов достаточно интенсивная. Вылеты выполняются два раза в сутки на протяжении 7 дней в неделю. Лайнеры будут летать дважды в день до окончания туристического сезона. Причем упускать редкую возможность нарастить полетную программу флагманская авиакомпания явно не собирается. «В конце мая запланировано увеличение частоты вылетов до трех раз в сутки», — отмечают в аэропорту.

Одновременно с этим планируется расширение географии чартерных полетов. «Во второй половине мая планируется запуск рейсов в Бодрум и Даламан», — добавили в пресс-службе МАК. Таким образом, Turkish Airlines может не оставить места для вхождения на эти маршруты другим перевозчикам во время летнего сезона. В пресс-службе аэропорта подтвердили «Реальному времени», что турецкая авиакомпания пока остается единственной на этом направлении полетов.

Впрочем, прямые перелеты из России на курорты других зарубежных стран запрещены, поэтому турецкий авиаперевозчик получил настоящий карт-бланш. По оценкам представителей казанских туристических агентств, каждый год в Турции отдыхают около 200—250 тысяч жителей республики. При этом авиакомпания продолжила осуществлять регулярные рейсы по маршруту Казань — Стамбул — Казань в прежнем режиме (три раза в неделю).

Российские авиакомпании переориентировали флот на Сочи и Крым

Укрепление позиций турецкого перевозчика произошло на фоне антироссийских санкций. После начала спецоперации на Украине авиавласти Бермудских островов приостановили с 13 марта действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые эксплуатировали их на условиях лизинга. По разным оценкам, запрет на эксплуатацию коснулся 730—770 самолетов с бермудской регистрацией из общего парка более чем в 980 воздушных судов.

Некоторые авиакомпании начали процесс переоформления своих самолетов в российский реестр, среди них Nord Wind и Pegas Fly. Единственной пассажирской авиакомпанией, которая прекратила полеты к 13 марта, стал чартерный перевозчик Royal Flight, выполнявший рейсы туроператора Coral Travel. Royal Flight вернул самолеты по требованию ирландского лизингодателя AerCap. В результате летняя программа казанского аэропорта на черноморские курорты претерпела существенные изменения. Практически все российские авиакомпании переориентировали свой воздушный флот на курорты черноморского побережья Краснодарского края и Крыма.

Битва авиагигантов на московском рынке

Единственный, кто может составить конкуренцию Turkish Airlines, — российский «Аэрофлот», но только с московского воздушного узла.

— С 6 мая «Аэрофлот» объявил о начале полетов на курорты Турции. Причем выставил низкие цены — от 16 тысяч рублей туда и обратно. Из Казани в Анталью почти вдвое дороже, — рассказал «Реальному времени» гендиректор и соучредитель компании «СТЕН» Леонид Пресс.

По его словам, туристический рынок шокирован такими ценами и пока не может найти этому объяснение. Турецкий перевозчик также заявил полеты из Москвы.

Сбить «турецкие» цены в регионах «Аэрофлот» не сможет, так как сам авиагигант собирается летать только из Москвы. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Аэрофлота, но ответа пока не получило.

Отметим, что турецкие власти давно задумывались над расширением присутствия на российском авиарынке. Страна создает для перевозки туристов из России новую авиакомпанию под названием Southwind, которая будет базироваться в Анталье. Авиапарк состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных, а первые рейсы планируется запустить в конце мая.

Прогноз туроператоров: казанцы поедут на море самостоятельно

Представители туристического бизнеса Казани подтверждают, что расходы на перелет в стоимости тура заметно выросли, и это может отпугнуть массового туриста.

— Если раньше в мае можно было слетать за 70 тысяч на двоих, то теперь за 110 тысяч, — говорят туроператоры.

В среднем перелет подорожал на 250 евро, тогда как стоимость размещения в отеле осталась прежней, отметил Леонид Пресс. Сам он приобрел билеты из Казани до Антальи и обратно за 450 евро для деловой поездки. По его оценке, это вдвое дороже, чем до пандемии.

При этом доступные места на российских курортах давно забронированы, а отдых, к примеру, в санаториях «Кавминводы» сравнялся по цене с чешским курортом Карловы Вары. По прогнозам турагентств, казанцы предпочтут остаться дома или поедут к морю самостоятельно на личном автомобиле.