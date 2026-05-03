ЕР выступила против шестидневной рабочей недели

В партии заявили, что такие меры противоречат ее идеологии и принципам социальной стабильности

Фото: Артем Дергунов

Идеи о введении шестидневной рабочей недели и других радикальных социально-трудовых мер противоречат идеологии партии «Единая Россия». Об этом пишет ТАСС.

О подготовке документа ранее сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании регионального форума «Есть результат!» в Ханты-Мансийске. В материале сформулированы ответы на возможные претензии к партии в преддверии думской кампании.

В одном из пунктов подчеркивается, что идеология партии предполагает «жесткий отказ от диктата одних ради преимуществ других». В документе отмечается, что без «Единой России» могли бы быть введены 12-часовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя.

Также в материалах говорится, что при отсутствии партии «кто-то давно пересажал бы всех бизнесменов ради прав рабочего класса», а фермеров и частные хозяйства объединил бы в колхозы.

Кроме того, подчеркивается, что «Единая Россия» не допускает концентрации социальной инфраструктуры исключительно в Московской агломерации в ущерб регионам. В документе отмечается, что идеология партии направлена на сохранение стабильности для граждан.

Ариана Ранцева