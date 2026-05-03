Axios: Иран передал США план с дедлайнами по переговорам

Документ предполагает 30 дней на прекращение войны и еще месяц на ядерную сделку

Иран передал США план урегулирования, предусматривающий поэтапные переговоры и завершение боевых действий. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран предложил в течение 30 дней договориться о прекращении боевых действий, снятии блокады и открытии Ормузского пролива. Речь идет о рамочном соглашении, оформленном в виде предложения из 14 пунктов.

Источники Axios уточнили, что документ также предусматривает прекращение морской блокады со стороны США и окончательное завершение войны в Иране и Ливане.

Согласно предложению, после заключения такого соглашения стороны должны провести еще один месяц переговоров — на этот раз по вопросу иранской ядерной программы.

Ариана Ранцева