Казанский «Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина. Победили чемпионов «регулярки» за пять матчей

«Барсы» катком прошлись по «Металлургу», а в решающей игре выиграли в овертайме

«Ак Барс» переиграл в овертайме «Металлург» со счетом 4:3 в пятом матче серии в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина едва не упустила победу, пропустив за две минуты до сирены. Однако гол в дополнительное время снял вопросы о победителе. Как «Ак Барс» впервые за три года вышел в финал Кубка Гагарина — читайте в материале «Реального времени».

В юбилейный матч с прежним составом

«Ак Барс» приехал на пятый матч в Магнитогорск ведя в серии 3:1. Казанцам оставалось одержать всего одну победу, чтобы впервые за последние три года выйти в финал Кубка Гагарина. Магнитогорцы, естественно, были против. Победители регулярного чемпионата явно рассчитывали на большее, чем просто полуфинал плей-офф.

Между тем поединок для «Ак Барса» стал 1300-м в Континентальной хоккейной лиге. На юбилейный матч клуба Анвар Гатиятулин выставил состав без изменений. К этому уже все привыкли. Одни и те же сочетания у казанцев играют всю серию с «Металлургом». Хотя в заявке имеются игроки, способные усилить игру команды. Однако Альберт Яруллин, Владимир Алистров и ряд других добротных хоккеистов остаются вне заявки.

У «Металлурга» в составе было одно значительное изменение. Андрей Разин решил не ставить на пятый матч своего капитана Егора Яковлева. Информации о какой-либо травме защитника в прессе не появлялось. Вместо него заявили Ярослава Мухранова, который до этого в КХЛ провел всего две игры.

Два периода остались за «барсами»

«Ак Барс» сходу бросился в атаку, задействовав свои главные козыри. Агрессивный прессинг, прежде всего вратаря хозяев, принес плоды уже на четвертой минуте. Дмитрий Кателевский за воротами украл шайбу у Ильи Набокова, отпасовал на «пятачок», откуда Алексей Пустозеров был точен — 0:1. В ответ «Металлург» взвинтил темп и заработал себе большинство. Численное преимущество хозяева легко реализовали — Валерий Орехов со средней дистанции «прошил» Тимура Билялова — 1:1.

После гола уральцы продолжили давить. «Магнитка» трижды могла выйти вперед в счете, но в первой же контратаке пропустила сама. Александр Барабанов из-за ворот нашел передачей Артема Галимова, который остался один на «пятачке» и легко переиграл Набокова — 1:2. «Металлург» не сломался и перешел к еще более активным действиям. Хозяева тотально переигрывали казанцев, что, например, отразилось на количестве бросков в створ — 19 против 8 у «барсов» за период. Но счет на табло не изменился.

Перерыв не повлиял на характер игры — «Металлург» атаковал, «Ак Барс» оборонялся. При этом моментов у ворот Билялова стало гораздо меньше, казанцы не пускали игроков соперника на «пятачок». За весь второй период запомнился лишь один эпизод, причем со стороны «барсов». Кирилл Семенов — Александр Хмелевский — Нэйтан Тодд разыграли трехходовку, но последний перемудрил, вернув пас своему партнеру вместо напрашивавшегося броска.

Дотянули до овертайма, но все равно победили

Третий период начался с того, что Никита Михайлис с метра промахнулся по пустым воротам. Билялов не успевал перекрыть дальний угол, а форвард «Металлурга» отправил шайбу выше створа. Не прошло и минуты, а Михайлис сравнял счет: после вбрасывания нападающий получил пас и был точен — 2:2. Как говорится, начинай сначала.

«Ак Барс» ринулся забивать в ответ, будто выключив свой экономрежим. Казанцы стали чаще появляться в зоне соперника, заставляя Набокова вступать в игру. Все прервалось, когда гости нарвались на удаление. Правда, «Металлург» реализовать большинство не смог, едва не пропустив от убежавшего в контратаку Степана Фальковского. Забил «Ак Барс» уже в равных составах. Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин вышли два в одного, где последний завершил забег голом — 2:3. Пока все праздновали, Михаил Фисенко отправился в раздевалку, получив травму руки.

«Металлург» отыгрался за 01:53 до финальной сирены: Орехов подключился в атаку и переправил шайбу в ворота — 3:3. Третий период закончился удалением Егора Коробкина, поэтому овертайм казанцы начали в большинстве. «Лишнего» успешно разыграть не получилось. Затем «барсы» обстреляли штангу и вратаря — безуспешно. Казалось, правило «Не забиваешь ты, забьют тебе» сработает за хозяев, но «Металлург» в лице Сергея Толчинского свой момент не использовал. А в ответ забил Барабанов: Александр взял шайбу, вошел в зону, сместившись ближе к центру, и точно бросил в «девятку» — 3:4, победа!

«Самое важное — командная игра»

Пятый матч в Магнитогорске сложился настолько драматичным, что сам по себе немного перекрыл разочарование нейтральных болельщиков от серии. Но не намного. От «Металлурга» явно ждали большего. И даже возникает вопрос, что удивительнее: выход «Ак Барса» в финал или провал «Магнитки» в полуфинале с «барсами». Столь легкого исхода для казанцев, пожалуй, никто не предполагал.

Более того, «Ак Барс» за три раунда плей-офф проиграл лишь две игры — челябинскому «Трактору» и «Металлургу». Казанцы затратили для выхода в финал практически минимум матчей, выиграв 12 из 14 поединков в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Результат — грандиозный!

Для Анвара Гатиятулина предстоящий финал станет первым в его тренерской карьере. До этого тренер «Ак Барса» ни разу не доходил до этой стадии турнира. Рулевому казанцев напомнили о данной статистике, но тот не стушевался. Гатиятулин продолжает гнуть свою линию, делая акцент на единой команде. Именно об этом тренер говорил и сейчас, после победы в пятом матче.

— Матч только закончился. Как мы настраивали и настраиваем ребят, самое важное — это командная игра. По ходу плей-офф становились все слаженнее, в игре это чувствовалось. Разбирали, готовились, понимали, что это сильный соперник с хорошим подбором индивидуально сильных игроков. И по предыдущим сериям смотрели, что они хорошо двигались, убегали в контратаки. По-моему, только в меньшинстве у них было 12 выходов «1 в 0». Поэтому обращали внимание на эти моменты, просили играть правильно отрезки и с контролем шайбы, и когда контроль переходил сопернику. В принципе, ребята справились, создавали сложности сопернику, ну и при игре с шайбой старались выжимать из своих отрезков, — сказал Гатиятулин.

«Металлург» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 Пустозеров (Кателевский, 03:30);

1:1 Барак (Орехов, Ткачев, 06:01, 5х4);

1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов, 11:13);

2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков, 44:25);

2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко, 50:42);

3:3 Орехов (Пресс, 58:07);

3:4 Барабанов (Лямкин, 69:16).

Впереди у «Ак Барса» несколько дней отдыха. При этом соперник по финалу еще не определен. За трофей Кубка Гагарина «барсам» предстоит сразиться с победителем другой полуфинальной пары «Локомотив» — «Авангард». Пока омичи ведут в серии 3:2, но ярославцы — действующие обладатели титула. Ни с одним из них «Ак Барсу» легко не будет. Впрочем, про «барсов» так говорили все три предыдущих раунда.