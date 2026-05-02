Татарстан посетило более 5 млн туристов за летние периоды 2022—2025 годов
Больше всего туристов за это время посетило Краснодарский край
За летние периоды 2022—2025 годов Татарстан посетило чуть больше 5,9 млн туристов. По количество отдыхающих путешественников за упомянутое время республика заняла седьмое место в рейтинге регионов России, следует из результатов исследования агентства «ПромРейтинг».
Больше всего туристов за это время посетило Краснодарский край (31,8 млн человек). Следом идут Московская область (25,5 млн) и Москва (20,9 млн). В топ-5 также попали Ленинградская область (17,7 млн) и Санкт-Петербург (14,6 млн), а на шестом месте расположилась Республика Крым (8,6 млн).
В топ-10 регионов, помимо Татарстана, попали еще Новосибирская (4,5 млн), Свердловская (4,5 млн) и Ростовская (4 млн) области.
