HR-эксперт: в России работодатели стали лояльнее относиться к работникам старшего возраста

Такая тенденция наметилась на фоне повышения пенсионного возраста

Работодатели стали лояльнее относиться к работникам старшего возраста: доля таких специалистов в России сильно увеличилась за последние годы. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

— У нас очень сильно увеличилась доля работников старшего возраста. Сейчас работодатели на таких кандидатов уже более благосклонно смотрят, — сказала она.

По ее словам, такая тенденция наметилась на фоне замедления притока средств в экономику России и следовавшего за этим повышения пенсионного возраста.

Никита Егоров