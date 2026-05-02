HR-эксперт: в России работодатели стали лояльнее относиться к работникам старшего возраста
Такая тенденция наметилась на фоне повышения пенсионного возраста
Работодатели стали лояльнее относиться к работникам старшего возраста: доля таких специалистов в России сильно увеличилась за последние годы. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.
— У нас очень сильно увеличилась доля работников старшего возраста. Сейчас работодатели на таких кандидатов уже более благосклонно смотрят, — сказала она.
По ее словам, такая тенденция наметилась на фоне замедления притока средств в экономику России и следовавшего за этим повышения пенсионного возраста.
