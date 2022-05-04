Турецкая авиакомпания начала выполнять рейсы из Казани в Анталью

Turkish Airlines начала выполнять чартерные туристические рейсы из Казани в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A321 и Boeing 737-800 вместимостью от 180 до 200 кресел. Вылеты выполняются два раза в сутки семь дней в неделю: в 02.30 и 15.10. В конце мая их количество планируется увеличить до трех.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также авиаперевозчик планирует запустить прямые рейсы в Бодрум и Даламан.



В конце марта из столицы Татарстана запустили первый регулярный рейс в Анталью. Авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты на 100-местных самолетах Superjet 100.



Татьяна Леухина