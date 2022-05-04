Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в четверг, 5 мая

В Татарстане, в том числе и Казани, в четверг, 5 мая, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

На территории региона и его столицы в четверг местами ожидается сильный северо-западный, западный ветер порывами 15—20 м/с.

Кроме того, завтра в республике временами будут наблюдаться дождь и мокрый снег. Ночью — от +1 до +6 градусов, днем не выше +5—10.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане также прогнозировался сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. Сегодня, 4 мая, с утра и до вечера на территории региона ожидаются сильный дождь, гроза, локально град, сильный ветер порывами 18—23 м/с. В Казани прогнозируются гроза и сильный ветер до 15—20 м/с.

Максим Кокунин