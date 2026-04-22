Владелец «Волгадорстроя» пожаловался на бездействие конкурсника в достройке обхода Челнов

По словам Айрата Миннуллина, «Волго-Вятскуправтодор» был готов продолжить работу и финансирование по госконтрактам

Фото: Реальное время

Арестованный по делу о мошенничестве и растрате бенефициар «Волгадорстроя» обвинил конкурсного управляющего в бездействии при исполнении госзаказов. Айрат Миннуллин не успел отработать авансы по строительству обхода Набережных Челнов и Нижнекамска в общей сумме 1,2 млрд рублей. Дорогу сдали еще в конце 2024 года, но часть работ осталась невыполненной. Минувшей осенью, когда компания уже была под наблюдением, «Волго-Вятскуправтодор» заявил о готовности продолжить работу и финансирование, но конкурсник не принял меры, заявил дорожник. Суд с ним не согласился, подробности — в материале «Реального времени».

Заказчик был готов «продолжить исполнение контрактов» с «Волгадорстроем»

В апреле Арбитражный суд Татарстана рассмотрел две жалобы на конкурсника «Волгадорстроя» Ильдара Габбасова от бывшего гендиректора и бенефициара компании. Экс-глава предприятия Игорь Гранфельд заявил, что арбитражный управляющий не принял у него имущество и документы фирмы. Айрат Миннуллин требовал признать незаконным бездействие Габбасова, поскольку он не сдал имущество организации в аренду, хотя мог бы пополнить конкурсную массу, а также не принял мер по исполнению госзаказов.

Речь о двух контрактах между ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и компанией «Волгадорстрой» на 2,6 и 6,3 млрд рублей. В ноябре 2022 года стороны договорились о строительстве трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов за эти суммы (на участке км 0 — км 26+800. Этап 1.1 автомобильная дорога, левый берег, части 1 и 2).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По первому контракту размер непогашенного аванса со стороны подрядчика по состоянию на конец октября 2025 года составил 53,7 млн рублей. По второму — по состоянию на начало ноября того же года — 1,2 млрд.

В материалах дела сообщается, что заказчик направил в адрес исполняющего обязанности конкурсного управляющего письмо от 17 сентября 2025-го, в котором «заявил о готовности продолжить исполнение контрактов и обеспечение финансирования». Хотя на тот момент компания Миннуллина уже была на начальной стадии банкротства — проходила процедуру наблюдения.

Миннуллин: недополучил остаток денег из-за бездействия конкурсника

Строительство обхода Челнов с мостом через Каму — масштабный инфраструктурный проект, который в республике реализовали в несколько этапов. Дорогу протяженностью свыше 80 км с альтернативным маршрутом из Казани построили за два года и торжественно сдали с участием президента Владимира Путина по ВКС в конце 2024-го.

Непогашенную часть аванса — 1,2 млрд рублей, перечисленного «Волго-Вятскуправтодором» в адрес «Волгадорстроя», работавшего на объекте, включили в реестр требований к компании. По мнению Айрата Миннуллина, конкурсник не принял надлежащих мер, направленных на исполнение госконтрактов, заключенных уже в ноябре 2025 года, то есть после того как его компанию признали несостоятельной и открыли конкурсное производство, в результате чего «недополучил остаток денежных средств по ним».

— Действительно, при вынесении решения о признании должника банкротом суд исходил из того обстоятельства, что введение процедуры конкурсного производства в отношении должника и ведение им в этот период производственной деятельности не освобождают последнего от обязательств, установленных ГК РФ и государственным контрактом, — признал суд.

Как и то, что ранее заявлял, что при наличии материально-технической базы конкурсное производство не помешает «Волгадорстрою» продолжить подрядные работы по госконтрактам, поскольку предприятие располагает движимым и недвижимым имуществом, а также профессиональным кадровым составом. В то же время сейчас обстоятельства дела свидетельствуют об обратном, говорится в определении арбитража.

Конкурсник: для завершения контрактов у «Волгадорстроя» нет денег

В октябре 2025-го «Волго-Вятскуправтодор» в одностороннем порядке отказался от исполнения госконтрактов от 2022 года. Но затем направил конкурснику «Волгадорстроя» письмо о готовности продолжить исполнение контрактов и обеспечение финансирования, которое, по мнению Миннуллина, «было им проигнорировано». Кроме того, в конце сентября на счет поступили 148,4 млн рублей, за счет которых, как полагал дорожник, компания могла бы продолжить производственную деятельность и выполнить госзаказ.

Суд с ним не согласился, указав, что бизнесмен не учел все обстоятельства для всестороннего и объективного рассмотрения дела. Ильдар Габбасов подтвердил, что получил письмо от «Волго-Вятскуправтодора» и в своем ответе проинформировал его о состоянии дел у «Волгадорстроя» — на случай, если заказчик решит завершать работы силами этой компании. Конкурсник заявил об отсутствии денег на расчетных счетах, необходимых для исполнения контрактов, и наличии задолженности по зарплате. Приложил расчет предстоящих затрат, при этом не отказался от выполнения работ по госконтрактам.

В декабре 2025-го требование «Волго-Вятскуправтодора» в размере неотработанного «Волгадорстроем» аванса — 1,2 млрд рублей — включили в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника. Эти обстоятельства свидетельствуют о принятии Габбасовым всех мер по минимизации задолженности перед госзаказчиком посредством частичного производства работ и оформления первичной документации, отметил суд. Он пришел к выводу, что в период действия контракта и после его расторжения со стороны конкурсника усматриваются действия по контролю работ, попытки определения их качества и объема, завершения некоторых работ компанией Айрата Миннуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из материалов дела следует, что «Волгадорстрой» брал в лизинг у компании «Восток-лизинг» технику, которую использовал в ходе исполнения новых госконтрактов от ноября 2025 года. До введения конкурсного производства договор лизинга был расторгнут, а машины возвращены. Частично изъял технику и «Ак Барс Лизинг», его требования в размере 125 млн также вошли в реестр.

С должником расторгли договор аренды электрооборудования, что привело к отключению электроэнергии на ряде производственных площадок. По некоторым позициям отключение произошло еще в марте 2025-го. На тот момент у «Волгадорстроя» была задолженность перед бюджетом — 172 млн, уволенными работниками — 1,2 млрд, и действующими сотрудниками — 11,6 млн рублей.

«Волго-Вятскуправтодор»: подрядчик не выполнил работы по берегоукреплению бетоном

Как пояснил суду Габбасов, руководитель «Волгадорстроя» Игорь Гранфельд не передал ему объекты строительства, предметы госконтрактов от ноября 2025 года, распорядок работ и иные производственные документы, связанные со строительством. Он также указал, что сдача выполненных работ заказчику носит сложный многоуровневый характер, включающий в себя подписание итоговых актов выполненных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как правильно указал Габбасов, оценка имущественного кризиса показала, что на момент получения уведомления от заказчика должник фактически растерял материально-техническую базу, позволяющую выполнять подрядные работы по государственным контрактам, предприятие не располагало необходимым движимым и недвижимым имуществом, позволяющим выполнить контракты, а также профессиональным кадровым составом, в связи с чем доводы заявителя, основанные на собственных математических расчетах, носят исключительно предположительный характер, — решил суд и отказал в удовлетворении жалоб.

Как сообщили «Реальному времени» в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», компания Айрата Миннуллина не отработала часть работ на строительстве обхода Челнов.

— В рамках контракта ООО «Волгадорстрой» не выполнило работы по берегоукреплению бетоном, рекультивации и надвижке растительного грунта, засеву трав и устройству шумозащитных экранов. По результатам проведенных торгов на оставшийся объем работ заключен контракт с ОАО «Алексеевскдорстрой», — заявили в управлении.

Кроме того, заказчик добавил, что в период проведения процедуры наблюдения в «Волгадорстрое» вышеуказанные работы продолжались. Но после признания компании банкротом и открытия конкурсного производства госконтракты были расторгнуты в одностороннем порядке в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.

В эти дни татарстанский арбитраж признал банкротом еще один «Волгадорстрой» — это вторая одноименная компания Айрата Миннуллина. В отношении нее открыли конкурсное производство сроком до октября 2026 года. Первую объявили несостоятельной еще осенью, в суде оспаривают часть ее сделок. Сам дорожник проходит процедуру реструктуризации долгов и сейчас находится в СИЗО. В рамках уголовного дела с ущербом на 4 млрд рублей ему предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате. Потерпевшими проходят «Татсоцбанк», Ак Барс Банк и СК «Автодор».