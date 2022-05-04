В Челнах вывезли 90 электросамокатов из незаконно установленных пунктов проката

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Электросамокаты переместили в специализированное место для хранения. Их владельцу придется оплатить исполкому понесенные расходы, связанные с погрузкой, перемещением и хранением.



В Whoosh «Реальному времени» заявили, что «пока не готовы прокомментировать» случившееся. Комментарий обещали предоставить позже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом прошлого года в Челнах установили правила для сервисов аренды электросамокатов. Пункт аренды нельзя размещать в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, в пятиметровой зоне вблизи подземок. Также они не могут располагаться на расстоянии ближе 10 метров от остановок, в арках зданий, на газонах, площадках отдыха, спортивных площадках на расстоянии менее 20 метров от окон жилых помещений, зданий, витрин стационарных торговых объектов.



Сервис проката электросамокатов в Челнах начал работу в конце апреля. Для горожан доступно 500 транспортных средств.



Татьяна Леухина